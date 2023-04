Milazzo e il crocierismo: l'Amministrazione immagina altro

Il crocierismo potrebbe essere un’opportunità importante per lo sviluppo della città, portando al rilancio delle attività commerciali del centro storico, e quindi ad una nuova economia. E’ quanto auspicato in una mozione del consigliere Damiano Maisano, che, premettendo trattarsi di un settore il cui comparto attrae ingenti investimenti e coinvolge una molteplicità di attori, al fine di creare quei percorsi/itinerari di natura storico e culturale, di bellezza paesaggistica, di natura gastronomica e ricreativa, che sicuramente la città, invita il consiglio ad impegnare il sindaco e la Giunta ad attivarsi per promuovere le interlocuzioni possibili con l’Autorità di sistema portuale, per fare in modo che il porto possa ospitare le compagnie crocieristiche.

Il consiglio sembra però di ben altro avviso, come sembra potersi dedurre dai numerosi interventi, ma che non hanno portato alla votazione, in assenza del numero legale. Pur convenendo come “tutti si è favorevoli per il crocierismo”, il sindaco Midili aggiunge: “Per il nostro porto sono previste altre soluzioni e c’è un’altra idea di sviluppo”. Ravvisa anch’egli la possibilità di un’escursione a Milazzo per i crocieristi che fanno sosta a Messina, riferendo che questo è già avvenuto per qualche migliaio di turisti portati in visita a Milazzo. Il problema per agire in questa direzione è quello di proporre pacchetti appetibili, e questo è un dato di fatto. Quindi –ha proseguito Midili- ci stiamo muovendo in questa direzione, però ci stiamo attivando anche per i charter.

