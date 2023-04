MessinaServizi cerca 94 operatori per verde e raccolta differenziata

Le regole sono state stabilite, adesso è arrivato il momento della formalizzazione e del lancio del concorso, che, è facile immaginarlo, sarà particolarmente “partecipato”.

Parliamo di quello per la gestione del verde e la raccolta differenziata che Messina Servizi è pronta a lanciare. Prendere la mira sulle esatte coordinate da utilizzare per la selezione ha imposto all’azienda una lunga fase di concertazione che ora è arrivata al capolinea.

La selezione avverrà per titoli ma anche per esami. Dalla somma dei due punteggi salterà fuori la graduatoria. Ma andiamo per ordine.

Messina Servizi ha la possibilità di assumere 94 nuove figure.

Si tratta di 55 operatori con contratto di apprendistato per servizi di manutenzione del verde pubblico; 5 operatori con contratto di apprendistato per servizi di disinfestazione e derattizzazione; 10 operatori con contratto di apprendistato per servizi di selezione ed imballaggio rifiuti nell’impianto di selezione; 24 operatori junior per servizi di raccolta e spazzamento rifiuti.

Si tratta di figure che dovranno avere, un limite di età ben preciso. Per gli apprendistati, cioè 70 dei 94, la soglia anagrafica è quella dei 29 anni (al momento della iscrizione al concorso). Per gli operatori junior è di 40 anni.

