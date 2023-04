Dieci anni fa l'addio a Franco Cucinotta, professionista esemplare

Sono passati 10 anni dalla dipartita di Franco Cucinotta, giornalista professionista, storico cronista di giudiziaria di Rtp, sin dagli anni 80. Nel corso della sua carriera è stato corrispondente dell’Agi (Agenzia Italia), ha lavorato per Repubblica e per L’Ora di Palermo. Laureato in Scienze Politiche è stato tra i fondatori del settimanale “La novità" e tra i pionieri del settimanale “Il Soldo”. Appassionato del suo lavoro "Ciccio", aveva il fiuto dei grandi cronisti di giudiziaria e sapeva accostare alla verifica di ogni singolo dettaglio della notizia, il pieno rispetto della deontologia e del lettore. Non è mai stato a caccia di "scoop" per la corsa alla notizia scandalistica ad ogni costo, perché, convinto assertore di quella umanità che deve sempre contraddistinguere il giornalista e che per lui, era priorità. Franco era un appassionato della verità! Conoscitore attento della storia delle cosche e della criminalità organizzata di Messina e provincia, era un “prezioso archivio vivente” per tutti colleghi e non. Aveva creato un archivio storico personale, con riferimenti a fatti , collegamenti a personaggi della criminalità organizzata, minuzioso e preciso prima cartaceo e, successivamente, tecnologico. Ha seguito il primo grande maxi processo alle cosche messinesi che si è celebrato nell’aula bunker del carcere di Gazzi. Franco era sempre li ad ascoltare le deposizioni, senza perdere una battuta; ha seguito anche , altri grandi processi e omicidi di mafia, di cui ha raccontato, minuziosamente, tutti i dettagli , spesso rischiando in prima persona, senza fare sconti a nessuno. Con l'umiltà che lo ha sempre contraddistinto, ha avuto la capacità di trasmettere le informazioni in maniera semplice e comprensibile anche, quelle più complesse e delicate.

Ha raccontato la sua città, testimoniando, senza sensazionalismi, una Messina dai mille volti e fatti di rilevanza, spesso nazionale, con l'equilibrio, il disincanto e la maturità dell'uomo e del giornalista di valore. È stato un punto di riferimento per molti giovani cronisti che hanno avuto la fortuna di averlo conosciuto professionalmente, e a cui dava validi consigli per la professione. E' stato definito: un uomo mite, un cronista "vecchio stampo", con il taccuino o col computerino sempre a portata di mano.

© Riproduzione riservata