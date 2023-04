Senza telefono fisso da 20 giorni: la rabbia di un residente di Mazzarrà

"Non so più a chi rivolgermi, abito nel paese di Mazzarrà Sant'Andrea e da oltre 20 giorni nel paese manca il servizio telefonico di rete fissa". Tutti i giorni il signor Campo contatta telefonicamente il servizio e scrive anche su Messenger, gli addetti rispondono "stiamo provvedendo", ma non accade nulla.

"E' assolutamente inaccettabile una situazione del genere - dice ancora il signor Campo - mia mamma domani farà 99 anni ed è disperata perché è senza telefono. Ci auguriamo che la società acceleri la risoluzione del problema. Anche perchè la fattura mensile è comunque arrivata ed è completa, senza decurtazione dei giorni di disservizio".

