Ponte sullo Stretto, Schifani: "Presenteremo progetto all'UE". Audizioni alla Camera

"Il ponte sullo Stretto si fa". Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, conversando con i giornalisti, dopo l’arrivo della prima tappa del Giro di Sicilia ad Agrigento. "La prossima settimana - sottolinea Schifani - sarò a Roma, insieme al presidente della Regione Calabria, invitati dal ministro Salvini, perchè presenteremo il progetto alla Commissione europea. Si va avanti sul progetto, sul reperimento delle fonti di finanziamento che saranno sicuramente europee".

Mercoledì 12 aprile, invece, nell’Aula della Commissione Ambiente della Camera, le Commissioni riunite Ambiente e Trasporti, nell’ambito dell’esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto n. 35 del 2023, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, svolgono in videoconferenza le seguenti audizioni: ore 9.30 Kyoto Club; ore 9.40 Italia Nostra; ore 9.50 Wwf.

© Riproduzione riservata