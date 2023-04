Non si apre il lucchetto... Ufficio postale di Ginostra resta chiuso

Il lucchetto che chiude il cancello d’ingresso all’ufficio postale di Ginostra non si apre e nel borgo non c'è un fabbro: motivo per cui, stamane, i tre operatori postali giunti per aprire l’ufficio, attivo solo una volta a settimana, hanno dovuto riprendere l’aliscafo e fare rientro a Lipari. Tra le proteste dell’utenza se ne riparlerà martedì prossimo quando, insieme agli operatori postali, è indispensabile giunga il fabbro. Quanto accaduto è stato denunciato dal portavoce dei residenti Mario Lo Schiavo con un fax inviato alla direzione delle Poste italiane a Messina

