Migranti, sbarcano a Messina in 105: ci sono anche 23 minori

A seguito di una operazione SAR, sono giunti questa notte a bordo di una motovedetta della Capitaneria di Porto 105 migranti in totale, tutti uomini, di cui 23 minori stranieri non accompagnati. Per quanto concerne la nazionalità, si tratta in particolare di pakistani, egiziani e siriani.

Immediatamente si è attivato il sistema di soccorso coordinato dalla Prefettura di Messina, con il consueto apporto della Capitaneria di Porto, del Comune di Messina, delle Forze dall'Ordine, Croce Rossa, Usmaf, Asp, Save the Children. Previa assistenza sanitaria, i migranti sono stati condotti all'hot spot per le attività di identificazione e fotosegnalamento.

© Riproduzione riservata