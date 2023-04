Messina, centrati da un'auto mentre fanno jogging a Ganzirri: migliorano i due feriti

Sono ancora ricoverate in ospedale, ma non in pericolo di vita, le due persone che, venerdì sera intorno alle 21, sono state investite da un'auto mentre facevano jogging a Ganzirri. Si tratta di un uomo di 64 anni e di una donna di 47 travolti da un'autovettura condotta da un giovane messinese che si è fermato a prestare soccorso. Trasportati con un'ambulanza del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Papardo sono apparsi subito in condizioni serie, ma non in pericolo di vita. Il 64enne è ricoverato nel reparto di Neurologia del Papardo mentre la donna è già stata sottoposta ad intervento chirurgico ed ora è stata trasferita nel reparto di Chirurgia Maxillo Facciale del Policlinico per la frattura di uno zigomo. Indagini sulla dinamica dell'incidente sono state avviate dalla Polizia Municipale.

