«Il Ponte sullo Stretto stravolge Capo Peloro? Assolutamente no»

«Stravolge Capo Peloro? No, passa ad una distanza di oltre un chilometro e 600 metri da Capo Peloro. Serve? Sì, per attirare verso l'Italia il commercio mondiale del Mediterraneo e riportare il nostro Paese al centro degli scambi Est-Ovest e Nord-Sud del mondo, è indispensabile. Messina porta della Sicilia? Beh, Sicilia porta del Mediterraneo!». Poche righe, quelle del presidente dell’Ordine degli architetti Pino Falzea, a sostegno della realizzazione del collegamento stabile nello Stretto. Ingegneri e architetti messinesi sono tra i più fervidi sostenitori della grande opera, considerata un “gioiello” anche dal punto di vista estetico. I ponti in architettura sono tra i lavori più belli in assoluto e, dal punto di vista ingegneristico, il progetto del Ponte sullo Stretto è considerato un vero e proprio capolavoro, al quale hanno lavorato, negli anni scorsi, i più importanti esperti di ponti a livello nazionale e internazionale.

Sulle conseguenze che i cantieri avranno nella città di Messina, nessuno, tra i professionisti, può affermare che non ci sia un impatto rilevante, come dimostrano le indicazioni contenute nel progetto di massima del 2011, che il nostro giornale sta pubblicando, a puntate, illustrando tutto quello che è stato previsto e sottolineando che si tratta del vecchio progetto, che sarà aggiornato nei prossimi mesi e che potrebbe essere, dunque, soggetto a profonde modifiche e variazioni. Nella cartina che pubblichiamo, e che è stata realizzata da Vincenzo Pistone, sulla pagina social “Ponte, infrastrutture, sviluppo Sud”, si indica il percorso delle opere di raccordo con il Ponte a campata unica. E si dimostra come i cantieri non toccheranno la punta di Capo Peloro né i Laghi, cioè i simboli della Riserva naturale orientata, per la quale molti messinesi temono conseguenze nefaste dall’inizio dei lavori legati al Ponte.

© Riproduzione riservata