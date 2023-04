Messina, traffico e lunghe code su tangenziale e raccordi di Giostra e Boccetta

Traffico intenso con conseguenti code si sono registrate in tarda mattinata sulla tangenziale e nei pressi degli svicoli di Giostra e Boccetta. I rallentamenti si sono registrati in particolare verso la zona tirrenica, già prima di Boccetta, e lunghe code anche all’ingresso di Boccetta e di Giostra. Non si segnalano incidenti ma solo un flusso intenso di automezzi. In ogni caso si raccomanda la massima prudenza e il mantenimento della distanza di sicurezza per evitare tamponamenti e/o incidenti.

