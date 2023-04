Messina, restituito il Bambinello scomparso a gennaio dalla Chiesa di San Luca al Muricello

E’ stato restituito il Bambinello del presepe scomparso il 17 gennaio scorso nella chiesa di San Luca Evangelista al Muricello. A riportare la statua ieri, durante la messa solenne del giorno di Pasqua, un uomo - probabilmente parente o comunque conoscente della persona che aveva compiuto il furto - che lo ha consegnato al collaboratore del parroco. Grande la gioia fra i parrocchiani alla notizia, che mons. Tindaro Cocivera ha voluto comunicare subito all’assemblea. “Una coincidenza, avvenuta in un giorno di festa e per questo carica di significato” ha dichiarato il sacerdote. Nonostante la chiesa fosse munita di un sistema di telecamere a circuito chiuso, mons. Cocivera non aveva voluto denunciare l’accaduto alle Forze dell’Ordine, continuando a lasciare la chiesa aperta - dalle 7 alle 10 e dalle 16 alle 18,30/19 circa - per non precludere ai fedeli la possibilità di ritagliarsi spazi di preghiera e raccoglimento. “Mi auguro - aveva detto il parroco il giorno del furto - che la persona che ha compiuto questo vile gesto si ravveda e riporti il Bambinello in chiesa”. Il manufatto, in gesso, non ha un grande valore materiale, ma i parrocchiani erano molto legati; per i più piccoli in particolare, era un punto di riferimento ogni volta che entravano in chiesa con i genitori. La statua purtroppo appare rovinata in alcune parti ma, il parroco provvederà a farla sistemare.

