Messina, concorsi al Comune: da metà maggio le preselezioni

Adesso a Messina ci sono più coordinate rispetto ai prossimi concorsi per i nuovi posti di lavoro a Palazzo Zanca. Gli uffici del comune sono sempre in stretto contatto con l’azienda milanese Selexi che si è aggiudicata la gara per la selezione dei candidati.

È stata individuata la finestra nella quale sarà realizzata la prova preselettiva, quella con il maggior numero di partecipanti e anche quella che farà la prima importante selezione. Gli attesi test saranno calendarizzati fra la metà di maggio e la metà di giugno. Dunque i concorrenti avranno ancora 5 settimane per preparare la prima prova, il prologo dello “scritto” e dell’orale che saranno determinanti. Il bando prevede che i candidati ricevano una mail con la convocazione per la prova preselettiva almeno 15 giorni prima della data prescelta. Ma non si arriverà alla prossimità della data di scadenza perché poco dopo le festività pasquali arriverà la notifica.

Le prove preselettive, come oramai è noto a tutti, non avverranno in presenza ma da remoto. I concorrenti si collegheranno con un piattaforma digitale e svolgeranno il test da casa propria ripresi da due dispositivi che saranno gli occhi di chi verificherà il corretto svolgimento della prova.

Il questionario sarà articolato in 45 quesiti a risposta multipla sulle materie oggetto di ciascuna selezione.

