Rosticceria di Scaletta con carenze igieniche, sospesa l'attività

Il 7 aprile 2023, i Carabinieri della Compagnia di Messina Sud, con i colleghi del N.A.S. di Catania ed in collaborazione con il personale dell’Asp di Messina – Dipartimento di prevenzione di Taormina, hanno effettuato un controllo ad una rosticceria di Scaletta Zanclea, con la finalità di verificare il rispetto delle norme in materia igienico sanitaria.

All’esito della verifica ispettiva i militari dell’Arma hanno accertato la presenza di carenze igieniche, tra cui uno scarso livello di pulizia generale, dovuto anche a varie scrostature sulle pareti a causa di alcune infiltrazioni, e condizioni che pregiudicavano gli aspetti sanitari e strutturali dell’esercizio commerciale, motivo per il quale si è proceduto alla sospensione temporanea dell’attività.

I servizi di controllo presso gli esercizi commerciali del territorio saranno ripetuti dai Carabinieri del Comando Provinciale di Messina e dai Reparti Speciali, quali N.A.S. e Nucleo Ispettorato del Lavoro, al fine di assicurare principalmente un’efficace azione preventiva, oltre al contrasto degli illeciti, con lo scopo importante di tutelare la salute e il benessere dei cittadini.

