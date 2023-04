Milazzo, pronto soccorso “trasferito”: due interrogativi incalzanti

C’è qualcuno oggi in grado di certificare il permanere delle garanzie dei livelli minimi di assistenza qualora il pronto soccorso di Milazzo dovesse essere trasferito a Barcellona? È quanto chiede all’Asp il dottor Attilio Andriolo, coordinatore dell’assemblea territoriale di “Cittadinanza attiva” sostenendo che sino ad ora, tutte le dichiarazioni rese non hanno focalizzato questo punto: ossia la valutazione della sicurezza del paziente. Una valutazione che non può essere fatta a cose fatte. L’esponente di “Cittadinanza Attiva” evidenzia che sono due i problemi che scaturirebbero da questo ipotizzato spostamento.

«Il primo – afferma – riguarda i tempi. Per raggiungere Barcellona da Milazzo in alcuni momenti occorrono anche 30 minuti, pur se parliamo di pochi chilometri, sia per le limitazioni viarie che saranno aggravate in modo radicale dalla chiusura del ponte Mela, sia per la particolarità della strada che conduce al “Cutroni Zodda” che è sempre trafficata e peraltro angusta. Ecco quindi che entrano in gioco i tempi di primo intervento. Si pensi, ad esempio, ad un soggetto che vive a Capo Milazzo ed è colpito da infarto. Si riusciranno a rispettare i tempi di assistenza che sono 40 minuti? L’altro punto riguarda la strumentistica e il personale medico. Si riuscirà a trasferire tutto a Barcellona oppure, visto che è stato detto (ma sarà realmente così? che rimarrà a Milazzo il Primo intervento per Ortopedia, Ostetricia e Pediatria, dovranno rimanere al “Fogliani” alcuni medici? E a Barcellona che organico si avrà? Sarà sufficiente per affrontare il nuovo carico di prestazioni? Tutti interrogativi – conclude Andriolo – da chiarire prima di adottare qualsiasi provvedimento».

