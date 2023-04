Milazzo, in fiamme l'auto della segretaria generale del Comune

Auto in fiamme la notte scorsa in via Umberto I. A prender fuoco, per cause ancora da accertare, la Fiat Panda della dottoressa Andreina Mazzù, segretaria generale del Comune di Milazzo. Il mezzo era parcheggiato sotto casa. Il rogo, secondo la prima ricostruzione si sarebbe sprigionato intorno all’una. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della locale Compagnia che hanno avviato indagini per verificare se l’incendio sia stato provocato da corto circuito o da altre cause. In tal senso saranno anche acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

© Riproduzione riservata