Milazzo, il servizio di sosta a pagamento: si presentano sei ditte

Alla scadenza del termine ultimo di partecipazione al bando pubblicato dal Comune per l’assegnazione in concessione del servizio di sosta a pagamento, sono pervenute a palazzo dell’Aquila ben sei istanze di partecipazione da parte di ditte residenti in Sicilia e oltre lo Stretto. Gli uffici hanno subito iniziato le operazioni di gara per procedere all’individuazione, in tempi celeri, della ditta che dovrà occuparsi del servizio delle “strisce blu” per i prossimi tre anni. Il valore stimato della concessione è costituito dal fatturato del Concessionario per tutta la durata del contratto (anni tre) pari a 2.676.140 euro. La nuova ditta concessionaria avrà l’obbligo di corrispondere al concedente Comune di Milazzo un canone di concessione su base annua per l’intera durata della concessione pari ad € 84.744,44, som-ma oggetto di offerta al rialzo in sede di gara. L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità /prezzo

