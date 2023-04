Alì Terme, sorpreso a cedere droga: un 38enne arrestato

Durante la scorsa notte, i Carabinieri delle Stazioni di Mandanici e Alì Terme hanno arrestato, in flagranza di reato, un 38enne già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso dei servizi di controllo del territorio i Carabinieri, in piena notte, hanno sorpreso il predetto mentre cedeva 10 grammi di sostanza stupefacente del tipo “marijuana” ad un 47enne noto assuntore di sostanze stupefacenti. Pertanto entrambi sono stati sottoposti a perquisizione personale, successivamente estesa anche all’abitazione del pusher, in cui sono stati rivenuti ulteriori 3 grammi di marijuana e una somma di denaro ritenuta provento dell’attività illecita.

La sostanza stupefacente ed i soldi sono stati sequestrati e il 38enne è stato arrestato, in flagranza di reato, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, mentre l’acquirente è stato segnalato in via amministrativa alla locale Prefettura, quale assuntore di sostanze stupefacenti. Ultimate le formalità di rito, su disposizione del Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica di Messina, l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza con rito direttissimo.

