Messina, ridotta del 50% la tariffa annua del passo carrabile

Costerà molto meno avere un passo carrabile in città. Ieri la Giunta comunale ha approvato le tariffe che riguardano l’occupazione suolo e la pubblicità (l’unica importante novità riguarda proprio il passo carrabile il cui costo è stato di fatto dimezzato. Per la misura standard e minima di 3 m infatti a Messina da quest’anno non si pagheranno più 240 € l’anno ma 126. questo per quanto riguarda il centro città. Il valore si riduce sostanzialmente del 50% anche nelle altre tre fasce in cui è divisa Messina cioè la riviera nord la riviera sud e i villaggi collinari. Il passo carrabile dovrebbe essere pagato ogni anno entro il 31 marzo. La sopraggiunta variazione avrà effetto già da quest’anno, pertanto, chi avesse già pagato il prezzo con la tariffa più cara avrà una riduzione nel corso del 2024. Chi invece si deve ancora mettere in regola pagherà il prezzo ridotto. La nuova tariffa per il passo carrabile viene così allineata a quella di altre grandi città. A Milano per i 3 m standard si pagano 156 € l’anno, a Torino 145 la media nazionale è di 130 €. Sono 1500 i passi carrabili censiti nel comune di Messina ma occorrerà che palazzo zanca faccia al più presto una verifica sul campo di quanti abbiano il cartello davanti al proprio garage ma in realtà non siano in regola con il pagamento della tassa. Non basta acquistarne uno in ferramenta per aver diritto al passo carrabile.

© Riproduzione riservata