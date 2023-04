Due mari e tre marchi “doc”, Messina conquista il “Vinitaly”

Messina è sempre stata la città “porta” della Sicilia, e questa funzione ne ha scritto il destino. Terra d’accoglienza, terra di culture che si avvicendano nella Storia, ognuna in grado di integrarsi all’altra, in quell’universalità che è stato il Mediterraneo. Su questo scenario il sistema vino del Messinese – l’unico in grado di poter vantare tre denominazioni “Doc” distribuite tra la terra ferma e le Eolie (Doc Malvasia delle Lipari, Doc Mamertino e Doc Faro) –, può generare sinergie di sistema tra territori viticoli, strutture ricettive e, ovviamente ristorazione. Le istituzioni locali hanno il compito di stimolarne il funzionamento, anche fuori dalla stagione balneare e, soprattutto, rafforzare il valore del turismo d’esperienza centrato sul vino e sulla cucina.

Se ne è parlato a Verona, durante il “Vinitaly”, nella meeting hall del Padiglione Sicilia, quando il sindaco di Messina, Federico Basile (l’unico primo cittadino di un capoluogo dell’isola ad essere presente ufficialmente nel palinsesto del “Vinitaly” siciliano) ha salutato giornalisti ed ospiti presenti all’incontro dal tema “Messina promuove: due Mari tre Doc”, promosso in collaborazione con Sicindustria Messina e i tre Consorzi di Tutela dei vini della provincia messinese.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata