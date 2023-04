Villafranca, hashish e crack... in edicola. Arrestato un 43enne

Il via vai, evidentemente, non era solo per acquistare la copia di qualche giornale o un gratta e vinci e cercare un po’ di fortuna. C’era anche dell’altro in quell’edicola di Villafranca Tirrena. Ed è per questo che ieri pomeriggio è stato arrestato uno dei gestori del punto vendita di via Nazionale, al centro del paese rivierasco.

A bloccarlo sono stati i carabinieri della locale Stazione, che sono intervenuti, secondo una primissima ricostruzione, in flagranza di reato. A finire ai domiciliari è stato Nino Truscello, 43anni, sempre di Villafranca. I MIlitari hanno perquisito la sua abitazione e l’esercizio commerciale da lui gestito.

Nella circostanza, i Carabinieri hanno quindi rinvenuto crak, hashish e marijuana, per complessivi 164 grammi, insieme a 3 semi di marijuana e 14 recipienti con terriccio pronti per la coltivazione. L’arrestato è stato quindi sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

