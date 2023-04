Smaltimento rifiuti, la Regione stanzia fondi per le discariche dismesse di Mazzarrà e Tripi

Nuovi stanziamenti da parte della Regione per gli interventi da realizzare nelle due discariche dismesse di Mazzarrà e Tripi. 1.571.708 euro saranno destinati a quella di contrada Zuppà per lo svuotamento della vasca del percolato, la delocalizzazione del suo stoccaggio, per il ripristino della rete primaria e secondaria di captazione del biogas e la riattivazione della torcia. Mentre per la discarica di contrada Formaggiara è stata disposta la somma di 350.000 euro per il prelievo e lo smaltimento del percolato e delle acque di falda. Il decreto di finanziamento precisa come «i predetti interventi saranno attuati in via sostitutiva ed in danno dei soggetti responsabili e quindi con rivalsa a carico degli stessi, tramite l’accertamento e il recupero delle somme erogate». A gestire entrambe le discariche era la società mista pubblico-privato Tirrenoambiente, di recente dichiarata fallita dal Tribunale di Barcellona.

