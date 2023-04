Messina, l’isola del Viale proseguirà: le traverse tornano parcheggi

L’isola pedonale di viale San Martino a Messina non terminerà il 16 aprile. Proseguirà perché la sperimentazione evidentemente ha convinto l’Amministrazione e la gran parte dei cittadini.

Nelle prossime ore ci sarà la proroga dell’ordinanza che istituisce la pedonalizzazione, non si sa ancora per quanti mesi ma presumibilmente sarà compresa l’estate visto che la stagione dei croceristi è già partita ed è quella più attesa. Un test importante per tutto il salotto commerciale della città che dovrà essere in grado di accogliere le centinaia di migliaia di vacanzieri che sbarcheranno in città dalle navi. Un’opera che il comune e i commercianti dovranno fare a braccetto per aumentare l’appeal di tutta la zona e creare reddito che non sia quello “interno”.

Ma le novità non finiscono qui. Perché da ieri sono partiti i lavori per l’allestimento delle traverse “cieche” del viale San Martino. Quelle sacrificate per l’isola pedonale e che torneranno ad essere sfruttati come parcheggi. Gli operai hanno già piazzato gli archetti dissuasori che sbarrano il passo verso il Viale. Sono amovibili, ma, ovviamente, solo per le emergenze e per i mezzi di soccorso. Le auto entreranno nelle traverse per poter posteggiare e lo faranno da un solo lato.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata