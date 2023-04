Casalvecchio, perde il controllo dell'auto e rischia di precipitare nella scarpata: due feriti

Poteva essere una tragedia, ma fortunatamente la ricorderanno come una disavventura in cui possono considerarsi miracolati. Protagonisti due cittadini di Misserio, frazione di Santa Teresa di Riva, che transitavano a bordo di una Fiat Panda sulla strada provinciale agricola che collega la Sp 19 Casalvecchio-Fautarì e la Sp 22 di Mancusa, una delle alternative alla Sp 23 chiusa per crollo. I due erano giunti quasi nella zona di Cucco-Mancusa, quando in una curva in discesa il conducente ha perso il controllo non riuscendo più a frenare e andando a sbattere contro la parete di terra che delimita la strada, che si è rivelata un trampolino che ha fatto cappottare l’utilitaria. La Panda è rimasta capovolta con i due occupanti bloccati all’interno e solo per pochi centimetri ha rischiato di precipitare nella scarpata adiacente. Immediatamente dopo transitava un cittadino di Misserio, che insieme ad altri automobilisti ha estratto i due malcapitati, aiutandoli e mettersi in salvo, accompagnati poi al Pte-118 di Santa Teresa di Riva.

Ad avere la peggio è stata la passeggera, una donna di 74 anni, che ha battuto la testa e riportato traumi al collo e agli arti inferiori e dopo le cure prestate dal medico ha chiesto di poter tornare a casa, mentre il familiare al volante non ha subito particolari traumi. A causare l’incidente sarebbe stato un guasto meccanico ed è ipotizzabile la rottura dei freni. La Fiat Panda è stata riportata in posizione sulla carreggiata e spostata poco distante dal punto del cappottamento, ma alcune ore dopo, quando i proprietari sono tornati per valutare come rimuoverla, l’hanno trovata carbonizzata e ancora fumante: probabile, dunque, che dopo l’incidente si sia verificato un corto circuito o una perdita di carburante che ha fatto divampare le fiamme fino a distruggere completamente l’utilitaria.

