Paura a Vittoria per un bimbo di 9 anni finito in ospedale con un trauma cranico dopo una brutta caduta in bicicletta. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto che è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso. Quindi ieri sera il trasferimento dalla provincia di Ragusa al reparto di Terapia Intensiva pediatrica del Policlinico di Messina, dove il piccolo si trova ricoverato.

© Riproduzione riservata