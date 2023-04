Messina, donna trovata morta nella sua auto a piazza Casa Pia

Il cadavere di una donna è stato ritrovato questa mattina nella sua auto parcheggiata a Piazza Casa Pia. La donna è morta a causa di un infarto fulminante. Sul posto gli agenti della sezione Volanti e i medici del 118 che hanno constatato la morte della donna.

Incredibile coincidenza: proprio due settimane, sempre a Piazza Casa Pia, un'altra donna era stata ritrovata morta in auta. Si trattava di una 60enne. La donna era uscita nel primissimo pomeriggio per recarsi dal parrucchiere, ma è subito sentita male, accasciandosi sul sedile, nei pressi dell'abitazione. In serata la scoperta del figlio che la cercava e la chiamata al 118.

