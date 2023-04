Bypass Baglio a Messina, c’è il collaudo: doppio senso fra una settimana

Adesso è tutto o pronto, o quasi. Novità in vista sulla tangenziale di Messina in vista della fase conclusiva delle opere di ricostruzione del viadotto Ritiro. Per circa 3,5 km e per almeno cinque mesi, tutti mezzi che viaggiano da Villafranca verso Messina saranno indirizzati nella carreggiata lato valle, dove sarà attivato un doppio senso di circolazione di tre chilometri e mezzo.

Il salto di carreggiata avverrà all’altezza delle due gallerie Baglio che si trovano poco prima dello svincolo di Giostra. Il ritorno nella sede stradale originale avverrà allo svincolo di Boccetta.

Per collegare le due carreggiate è stato necessario realizzare da parte della Toto Costruzioni che si sta occupando del cantiere del viadotto Ritiro, un bypass in discesa di un centinaio di metri. Superato un dislivello di una decina di metri con un’opera che è stata più complessa del previsto. Doveva essere pronto ai primi di novembre, poi è stato concluso a gennaio e da allora in pratica si è atteso che venissero terminate tutte le operazioni utili all’apertura al traffico. Per ultima il collaudo che è stato particolarmente laborioso, visti i tempi di consegna. Ora che è arrivato il via libera è scattata la marcia di avvicinamento all’apertura con le riunioni necessarie per l’organizzazione della modifica viaria, non di poco conto. Il Cas sta preparando tutta la documentazione legata alle misure di sicurezza e di informazione necessarie e richieste dal Comitato operativo per la viabilità della Prefettura.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata