Messina, il decreto Ponte approda alla Camera

Il decreto va convertito in legge. E l’iter parlamentare del Dl recante “disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria” verrà avviato presto. Si comincerà dalla Camera dei deputati, come ha comunicato all’assemblea di Montecitorio il presidente di turno Sergio Costa. Il Dl è stato assegnato alla Commissione Ambiente.

C’è grande fiducia e ottimismo nel Governo, nonostante diverse resistenze e anche alcune manovre volte a creare ostacoli lungo il cammino che ha come obiettivo l’approvazione del progetto esecutivo del Ponte sullo Stretto entro il 31 luglio del 2024. Rientra, in questo scenario, la notizia pubblicata sulla “Stampa” di Torino, secondo la quale il Governo sta ripartendo dal progetto sbagliato, quello del Ponte a campata unica, mentre i tecnici agli inizi degli anni Duemila avrebbero caldeggiato il Ponte a tre campate. È l’esatto contrario. Nei decenni scorsi, sono state analizzate, sviscerate, approfondite, studiate da centinaia di docenti e massimi esperti nelle materie di competenza, tutte le soluzioni relative al collegamento stabile, e quella prescelta è stata il Ponte a campata unica. Esclusi i tunnel, anche il Ponte a più campate andrebbe incontro a difficoltà costruttive infinitamente superiori, con l’incognita gravissima dei piloni da collocare in fondo allo Stretto, proprio lì dove passano le faglie in una delle aree a più forte sismicità del mondo. La soluzione del Ponte a tre campate è stata “resuscitata” dalla Commissione voluta dall’allora ministra Paola De Micheli, e poi dal suo successore, Enrico Giovannini. Ma in quella Commissione non c’era neppure un vero esperto di Ponti.

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini è convinto di aver imboccato un percorso che ormai non può essere più bloccato.

