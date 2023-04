Commercialisti, Odcec Messina sceglie Lo Bue nella commissione regionale Finanza agevolata

Salvatore Lo Bue, co-fondatore e Ceo di Ransomtax, è stato nominato componente della commissione regionale Finanza agevolata del Coordinamento degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili siciliani.

La nomina di Lo Bue a componente della commissione regionale Finanza agevolata arriva su indicazione del presidente dell’Odcec Messina, Francesco Vito. “Ringrazio il presidente per la delega - sottolinea Lo Bue - Ho sempre sostenuto che l'informazione sia un elemento fondamentale nel mondo imprenditoriale. Spesso, infatti, le aziende perdono la possibilità di intercettare fondi di finanza agevolata perché non riescono a ricevere le informazioni giuste o perché non riescono a “filtrarle” nella maniera corretta”.

Ransomtax, fondata nel 2018 con Roberto Triolo e specializzata in fiscalità e finanza agevolata, è una società di consulenza per imprese con sede legale a Milano e sede operativa a Santa Teresa di Riva.

“Con lo scopo di poter contribuire a colmare questo gap e snellire l'informazione per le imprese, ho accettato di far parte della commissione di Finanza Agevolata. Sarà anche un’occasione di condivisione e confronto con i colleghi e sono pronto a mettere a disposizione l'esperienza maturata in questi anni sulle materie di Industria 4.0”, conclude Salvatore Lo Bue.

