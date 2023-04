Calcioscommesse, clamoroso a Messina: tutti assolti. Scagionati Di Napoli, Eros Nastasi e Gugliotta

Il processo sul Calcioscommesse a Messina, ovvero il procedimento sulle presunte “combine” nel campionato di Lega Pro tra il 2015 e il 2016, disputato all'epoca dall'Acr Messina, si è chiuso clamorosamente in serata con quattordici assoluzioni totali, dopo ben sei anni di dibattimento. La formula decisa dai giudici della prima sezione penale presieduta da Maria Eugenia Grimaldi è piena, ovvero "per non aver commesso il fatto". Questo a fronte di quattordici richieste di condanna che la Procura aveva formulato in udienza alcuni mesi addietro.

Completamente scagionati quindi i 14 imputati coinvolti nell'atto finale del processo rispetto al quadro inziale degli indagati, che erano in tutto 17: Arturo Di Napoli, Eros Nastasi, Pietro Gugliotta, Ivan Giuseppe Palmisciano, Fabio Russo, Giuseppe Messina, Alessandro Costa, Giovanni Panarello, Andrea De Pasquale, Stefano Addario, Daniele Frabotta, Andrea De Vito, Cosimo D’Eboli e Gianluca Grassadonia.

Si tratta di personaggi che gravitavano quasi tutti nel mondo del calcio: giocatori in attività o che si erano ritirati, allenatori, dirigenti societari, e poi c'era il gruppo degli scommettitori, di coloro cioé che secondo l’accusa iniziale poi caduta gestivano somme di denaro ed erano “indirizzati” verso alcune giocate nelle agenzie di scommesse. Ma il processo di primo grado è stato molto chiaro nel suo responso: nessuna responsabilità penale, tutti assolti.

© Riproduzione riservata