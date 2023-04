Messina, scuole chiuse per il maltempo in 22 comuni della riviera Jonica. Ecco dove

Scuole chiuse in 22 comuni jonici nella giornata di lunedì 3 aprile. I sindaci hanno disposto con ordinanza di sospendere le lezioni a scopo precauzionale vista l’allerta meteo arancione con fase di preallarme emanata oggi pomeriggio dalla Protezione civile regionale per la Sicilia nord-orientale. Studenti a casa nei comuni di Taormina, Giardini Naxos, Letojanni, Castelmola, Gallodoro, Mongiuffi Melia, Santa Teresa di Riva, Savoca, Sant’Alessio Siculo, Forza d’Agrò, Limina, Antillo, Furci Siculo, Roccalumera, Pagliara, Mandanici, Nizza di Sicilia, Fiumedinisi, Alì Terme, Alì, Itala e Scaletta Zanclea. Già da ieri sera un forte maltempo si è abbattuto sul comprensorio jonico e per le prossime 24-36 ore sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Sicilia settentrionale e nord-orientale, con quantitativi cumulati moderati o puntualmente elevati; mareggiate lungo le coste esposte; rovesci di forte intensità, attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

