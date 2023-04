Milazzo, pronto soccorso spostato a Barcellona: cresce e si mobilita il fronte del “no”

C’era da aspettarselo. La notizia che alla fine lo spostamento temporaneo del pronto soccorso nell’ex reparto di psichiatria del “Fogliani” per consentire i lavori di adeguamento dell’ala che attualmente ospita il reparto, non si farà e che medici e personale sanitario dovranno spostarsi da maggio a Barcellona, senza alcuna certezza sulla data di rientro ha provocato vibranti reazioni a Milazzo. Sia tra le forze politiche che tra le associazioni ed i cittadini.

E dopo l’allarme lanciato ieri dal consigliere Giuseppe Crisafulli ieri la minoranza consiliare è tornata alla carica chiamando anche le forze di maggioranza nella consapevolezza – affermano – che una battaglia di queste dimensioni non può essere divisa da chi sostiene o è parte avversa dell’Amministrazione, in quanto è una battaglia a difesa di tutti i cittadini. Senza colori politici, senza appartenenze. "Guai a far finita di nulla – afferma il consigliere Lorenzo Italiano – guai a sottovalutare il disagio. I problemi possono capitare a tutti e oggi il Consiglio comunale di Milazzo è nelle condizioni di poter bloccare questo spostamento che è stato previsto a maggio, ovvero nel giro di appena un mese. Non c’è tempo da perdere. Far trasferire il pronto soccorso a Barcellona, come abbiamo detto a novembre quando tale ipotesi di paventava, è un dramma per Milazzo e tutto il comprensorio. Non possiamo permetterlo".

