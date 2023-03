Via libera definitiva al decreto Ponte sullo Stretto: l’imprimatur degli ingegneri italiani

Dovrebbe essere pronto oggi il testo definitivo del decreto che lo scorso 16 marzo è stato approvato, con la formula interlocutoria del “salvo intese”, dal Consiglio dei ministri. È l’ormai famoso “decreto Ponte”, che introduce disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria. Le misure puntano ad accelerare il riavvio della procedura di progettazione esecutiva, che dovrà essere pronta entro il 31 luglio del 2024. C’è stato, in queste settimane, un frenetico lavoro di approfondimento da parte di consulenti, tecnici del ministero dei Trasporti e, soprattutto, legali e giuristi, per rendere questo decreto inattaccabile sui due fronti più delicati, quello delle leggi sulla concorrenza e della rivitalizzazione della società Stretto di Messina che, ormai quasi dieci anni fa, era stata posta in liquidazione. Su tale versante, non dovrebbero esserci particolari novità, visto che è stato già definito l’assetto societario e la futura “governance” della Spa, oltre che il rapporto di concessione e il riavvio delle attività di programmazione e progettazione dell’opera. Più intricata la vicenda relativa ai rapporti contrattuali con il contraente generale ed il project manager consultant, cioè i soggetti vincitori delle due gare internazionali (il Consorzio Eurolink e la società Parsons Project) dalle quali il Governo intende ripartire.

