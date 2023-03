Si riaprono le assunzioni al Comune di Taormina: sarà privilegiata la polizia locale

Il Comune di Taormina formalizza le sue scelte per la riorganizzazione ed il potenziamento del personale in forza ad un ente locale dove diversi uffici sono rimasti sguarniti. L'Amministrazione del sindaco Mario Bolognari fa un passo importante, in particolare, nella direzione del necessario potenziamento del Corpo di Polizia locale, sin qui ridotto ai minimi storici con la presenza in organico soltanto del comandante che si insedierà a breve, Daniele Lo Presti, e altri tre agenti.

La Giunta della Perla dello Ionio ha approvato, nel frattempo, la delibera sul fabbisogno del personale per il 2023 ed è un atto che sarà adesso sottoposto al vaglio della Cosfel (la Commissione per la stabilità degli Enti locali) del Ministero dell’Interno.

