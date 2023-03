Milazzo, l'ingegner Villari nuovo comandante della Municipale

L’ingegner Giacomo Villari è il nuovo comandante della Polizia locale di Milazzo. Prende il posto della dottoressa Giuseppa Puleo che è stata assegnata ad altro settore di palazzo dell’Aquila nell’ambito della rimodulazione della struttura organizzativa che è stata varata dalla giunta municipale.

Un provvedimento – si legge – legato alle disposizioni dell’Anac (Autorità nazionale anticorruzione) che prevedono la rotazione dei dirigenti. Adempimento questo che in passato non era avvenuto perché – sempre secondo quanto motivato nella delibera - sino allo scorso anno, quando sono stati assunti tre dirigenti, le figure apicali erano ridotte al lumicino.

Oggi i dirigenti a palazzo dell’Aquila sono 4 a tempo indeterminato e uno a tempo determinato, oltre alla segretaria generale che in questi anni ha supportato l’ente ricoprendo vari incarichi dirigenziali.

Con l’organigramma ripristinato l’Amministrazione ha deciso di operare questa rotazione, potenziando alcuni servizi, quali ad esempio l’ufficio preposto per le gare d’appalto, visti i numerosi finanziamenti ottenuti e di rafforzare anche il servizio di Protezione Civile.

© Riproduzione riservata