Messina, affidati i lavori per il nuovo stadio "Celeste" e per il Pattinodromo del Cep

Ventiquattro ore prima della scadenza dei termini imposti dal Pnrr, è arrivata l’aggiudicazione delle due gare che riguardavano altrettanti impianti sportivi. Si tratta dei lavori di profondo restyling dello storico stadio Giovanni Celeste e, di fatto, della costruzione ex novo del pattinodromo del Cep “Merlino”.

La procedura negoziata si è conclusa ieri pomeriggio dopo una serie di sedute della commissione che si sono svolte nel corso di questa settimana. Un tour de force obbligato perché entro oggi andavano individuati gli operatori economici che si dovranno occupare di tutte le opere inserite nel capitolo “impianti sportivi” del piano nazionale di ripresa e resilienza.

La rigenerazione dello stadio Celeste è stata affidata al Consorzio Santa Chiara Soc. Consortile Arl con sede a Favara. Il ribasso sulla base d’asta di 1.959.000 euro è stato del 35,53%. La ricostruzione del PalaMerlino, invece, è stata affidata all’Ati Arcobaleno Srl - Edil costruzioni Putrino con sede ad Aci S. Antonio. Ribasso del 34,9728% sulla base d’asta di 3.381.000 euro. L’affidamento riguarda la progettazione e la realizzazione dell’opera e il termine ultimo per la consegna è il 31 dicembre del 2025. Ma potrebbe bastare meno.

Per il Celeste sarà possibile riqualificare la tribuna A agendo su sedute e copertura, creare ambienti sottotribuna confortevoli per accoglienza e socialità. Anche la curva sud avrà attenzioni ma non potrà avere la vecchia capienza. Nella sua pancia, però, c’è spazio per una palestra da volley e basket. Nel medesimo finanziamento anche la nuova illuminazione da 500 lux e con 100mila euro extra anche il fondo in erba sintetica per far giocare sino alle serie D. Nascerà il museo storico dedicato al calcio messinese, con un percorso multimediale e la possibilità di accesso anche dall’esterno.

L’attuale PalaMerlino, invece, sarà demolito e ricostruito per diventare un riferimento delle “rotelle” per tutta l’isola. Hockey in line, freestyle, pattinaggio artistico avranno una nuova casa con una copertura coibentata in lamiera e una tribuna da 600 posti più parcheggi.

