La tragedia del motociclista di Barcellona, oggi l'autopsia: sequestrato il guardrail

La sostituta procuratrice del Tribunale di Messina Anna Maria Arena ha conferito nella tarda mattina di ieri l’incarico di consulenza al medico legale Giovanni Andò, affinché esegua l’esame autoptico sul corpo del giovane motociclista di Barcellona, Filippo Milone. I genitori della vittima, rappresentati dall’avv. Gaetano Cirella, hanno nominato quale consulente di parte il medico legale Antonio Messina, esperto nel settore dell’infortunistica stradale. Il procedimento allo stato è contro ignoti.

L’autopsia sarà eseguita nel tardo pomeriggio di oggi all’obitorio dell’ospedale Papardo, dove la salma è stata trasportata a seguito del vano tentativo di soccorso dei soccorritori del 118, i quali hanno potuto solamente constatarne il decesso. Già la Procura ha rilasciato il nulla osta affinché al termine delle operazioni peritali possa essere restituita la salma ai familiari. I funerali saranno celebrati domani.

L’autopsia è stata ordinata per stabilire con esattezza le cause che hanno determinato la morte del ventiduenne. Allo stesso tempo, posto sotto sequestro il tratto di guardrail per verificarne l’idoneità e la conformità alle più recenti norme di sicurezza. Il giovane, intorno alle 11 di domenica scorsa, mentre viaggiava in sella alla sua moto, in compagnia di altri motociclisti tra i quali un suo cugino che lo seguiva e ha assistito alla tragica sequenza del sinistro mortale, stava percorrendo il tratto che ricade nel territorio comunale di Malvagna della Sp 1, dove ha perso il controllo della sua moto dalla quale è stato proiettato contro uno dei montanti del vetusto guardrail. Il decesso, pur indossando il casco di protezione, è stato immediato. Il motociclo, non contenuto dalla barriera di protezione, ha invece proseguito in derapata la corsa fino a precipitare nel terreno sottostante posto ai margini della strada.

