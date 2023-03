Ospedale Barcellona, cantiere al pronto soccorso: l’Asp intende mantenere l’impegno

Sono iniziati in sordina, senza proclami, gli annunciati lavori di adeguamento dei locali del dismesso pronto soccorso dell'ospedale Cutroni Zodda. Pronto soccorso che dal 20 marzo è stato chiuso in quanto gli ultimi 3 medici rimasti in servizio sono stati trasferiti al Pronto soccorso di Milazzo che a sua volta dovrà essere chiuso per consentire l'esecuzione di consistenti lavori di ampliamento e adeguamento alla classificazione di presidio di emergenza.

I vertici dell'Asp, il commissario straordinario Bernardo Alagna ed il direttore sanitario aziendale Domenico Sindoni hanno mantenuto gli impegni presi il 23 marzo nell'incontro avuto con il sindaco Pinuccio Calabrò al quale, in quella sede, espressero la volontà di procedere ai lavori di ristrutturazione dei locali, la cui consegna è prevista per la prima metà di maggio. In quella occasione, peraltro, gli stessi vertici dell'Asp rassicurarono Calabro «sulla volontà aziendale di preservare l'Ospedale, costituendo piuttosto espressa intenzione dell'Azienda quella di procedere ad un potenziamento delle unità operative dell'intero nosocomio». Ieri lo stesso sindaco ha dovuto prendere atto che i lavori sono iniziati. Interventi che dovrebbero rendere utilizzabile il Pronto soccorso che nei fatti era stato già “dismesso” nel momento in cui con una semplice disposizione di servizio era stata decretata la chiusura nelle ore notturne e un'apertura assai parziale dalle 8 alle 20, solo per i pazienti covid. L'accelerazione degli interventi di “maquillage” del Pronto soccorso sarebbero funzionali al contemporaneo trasferimento momentaneo del Pronto soccorso dell'Ospedale di Milazzo per il quale sono previsti interventi radicali di ristrutturazione e ampliamento. Infatti è stata accantonata l'ipotesi iniziale di temporaneo allestimento di un Pronto soccorso nel dismesso reparto al piano terra del Fogliani.

