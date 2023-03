Messina, Stello Vadalà un anno da provveditore. Oggi ospite ad APProfondimenti

Un anno fa diventava il Provveditore di Messina. Un salto più unico che rara dai ruoli di preside a quello di dirigente dell’ufficio scolastico provinciale. A Stello Vadalà, ieri, proprio la data del suo insediamento, lo hanno ricordato i suoi collaboratori che fosse un giorno speciale. «Posso farle gli auguri per il suo compleanno da Provveditore?» le ha scritto qualcuno del suo gruppo di lavoro. Era dai tempi di Gustavo Ricevuto che l’ufficio di vertice della scuola messinese non aveva una persona a tempo pieno e completamente addentro alle vicende locali.

E sono giorni di conti questi negli uffici di San Paolo perché dopo le iscrizioni che le famiglie hanno completato nelle scorse settimane è arrivata il momento delle valutazioni e della programmazione.

»Per quanto riguarda i dati delle prime classi – dice Stello Vadalà – i licei Scientifici restano quelli maggiormente scelti dai giovani. Sulla stessa linea ci sono i Tecnici. Reggono sia i professionali che i licei Classici. Quel calo demografico che diversi indicatori nazionali immaginavano potesse sentirsi quest’anno, invece, non c’è. Almeno in provincia di Messina, dove perdono qualche decina di unità, solo le scuole secondarie di primo grado. Mentre restano in linea con il recente passato gli altri “blocchi” a partire da quello d’avvio dell’Infanzia».

Gli studenti dell’intera provincia, nell’anno scolastico 2023-24 saranno quasi 76mila. 10.855 sono quelli che hanno perfezionato l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia, 22.741 alla Primaria, 15.362 alla secondaria di primo grado e 26.731 alla secondaria di secondo grado. A proposito di iscrizioni al prossimo anno, il sito dell’Ufficio Scolastico regionale da qualche giorno ha pubblicato i dati degli studenti che l’anno prossimo frequenteranno le singole scuole della provincia.

