Messina, la "Cannizzaro-Galatti" paga gli errori della politica: -200 iscritti. Giù Seguenza, su Archimede

Da qualche giorno l’ufficio scolastico regionale ha pubblicato i dati sulle iscrizioni al prossimo anno utili a dare il quadro del dimensionamento e anche le differenze fra l’attuale anno e il prossimo. In città non ci sono clamorose differenze, salvo alcuni sporadici casi che vanno analizzati nel dettaglio. Fra gli istituti comprensivi spicca il dato della Cannizzaro Galatti che passerebbe da 1.042 alunni a 843. Duecento presenze in meno che sono addebitabili all’incertezza maturata durante gli scorsi mesi sulla nuova sede temporanea della scuola durante i lavori di messa in sicurezza che dovrebbero cominciare in estate. L’altro dato che emerge più di altri è, in senso opposto, il +132 che fa registrare la Vittorini che passa 587 a 719 iscritti. In crescita anche la Pascoli-Crispi (42), la Paino (68), la La Pira (32),

Fra le scuole superiori si riducono di 191 unità le iscrizioni totali al Seguenza, ma non nelle prime classi, ma in quelle intermedie. Impennata dell’Archimede (+185) e del Verona Trento la scuola più frequentata della città con 1580 studenti (100 in più dell’anno scorso). Flessione per il Caio Duilio (-82) e Antonello (-53), crescita per Ainis (54), Minutoli (45) e Bisazza (42). In equilibrio i due classici Maurolico e La Farina, accoppiati con Spadafora e Basile.

E oggi il provveditore Stello Vadalà sarà ospite di APProfondimenti la rubrica (curata da Salvatore De Maria) del nostro sito (on line dalle 19) e di Rtp dove andrà in onda domani alle 15.

© Riproduzione riservata