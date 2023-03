Trasporti sullo Stretto di Messina, Germanà: "Azioni concrete contro i disagi dei pendolari"

"Bene e proficuo l’incontro di oggi al Mit con Trenitalia e Blu Jet per accelerare nella risoluzione dei disagi dei pendolari dello Stretto di Messina". Lo dichiara il senatore messinese Nino Germanà, vicepresidente del Gruppo Lega a Palazzo Madama e segretario in commissione Lavori pubblici, Ambiente, Transizione ecologica, Energia, Comunicazioni e Innovazione tecnologica dopo aver incontrato i vertici di Trenitalia e Blu Jet.

Dalla riunione, azioni concrete che prevedono, innanzitutto, un accordo tra le due società che permetterà ai cittadini di usufruire di una corsa straordinaria ad hoc effettuata da Blu Jet. In particolare, sarà predisposta grazie alle avanzate sale operative quando i treni IC presenteranno ritardi consistenti e non sarà disponibile, in un lasso di tempo congruo, una corsa già programmata degli aliscafi. Una sinergia tra vettori che evidenzia il chiaro orientamento del governo e delle società di trasporto a una sempre maggiore soddisfazione del cliente adottando modelli di integrazione intermodale fra i sistemi già esistenti. Con Matteo Salvini alla guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in pochi mesi, sono stati recuperati dieci anni di chiacchiere e di vuoto della sinistra".

© Riproduzione riservata