Incidente in moto a Malvagna, domani l'autopsia sul corpo del giovane Filippo Milone

Sarà effettuata domani, nella sala mortuaria dell'Ospedale Papardo di Messina, l'autopsia sul corpo del giovane motociclista che abitava nella frazione di Portosalvo di Barcellona Pozzo di Gotto, Filippo Milone, deceduto nella tarda mattinata di domenica scorsa a seguito di un tragico incidente autonomo avvenuto mentre il giovane seguito da un cugino e da altri motociclisti stava percorrendo il tratto della strada provinciale n. 1 che attraversa il territorio di Malavagna.

Infatti il sostituto procuratore Anna Maria Arena, conferirà domani stesso, alle 11, negli uffici della Procura del Tribunale di Messina, l'incarico al medico legale Giovanni Andò che subito dopo dovrebbe recarsi al Papardo al fine di eseguire l'esame autoptico per stabilire con esattezza le cause che hanno causato la morte. I familiari della vittima nomineranno invece un consulente di parte, il medico legale Antonio Messina, esperto nel settore dell'infortunistica stradale, essendo tra l'altro medico fiduciario di compagnie assicuratrici. I familiari dello sfortunato giovane attendono la restituzione del corpo per poter celebrare i funerali. I genitori infatti non hanno ancora avuto la possibilità di vedere il corpo del proprio figlio.

Il procedimento giudiziario è allo stato contro ignoti. Non vi sono, infatti iscrizioni nel registro degli indagati. Intanto emergono i primi particolari dell'incidente, anche perché Filippo Milone aveva al seguito altri motociclisti, tra i quali suo cugino, che lo seguiva ed ha assistito al tragico incidente.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata