I Hub a Messina: a maggio il via alle demolizioni

Una parte della demolizione subito, il resto, dopo insieme alla ricostruzione. Il progetto dell’Innovation Hub dello Stretto anche se non con passo spedito, muove i primi passi concreti. C’è stata una significativa rimodulazione dei finanziamenti con cui il Comune è arrivato all’importo complessivo di 71,2 milioni di euro. È stata imposta dalla necessità di accelerare i tempi almeno per la realizzazione del primo lotto di demolizione per il quale la data limite è quella della fine di quest’anno. Uno “spacchettamento” che, non solo consente di spendere almeno una parte dei fondi del Pon Metro 2014-2020 che altrimenti il Comune avrebbe dovuto restituire. E così del lotto demolizione da 18,9 milioni di euro, a stretto giro, verrà speso più o meno il 25%, cioè 5 milioni.

I restanti 13,9 milioni finiranno nella programmazione del Pn Metro plus del 2021-2027 e si uniranno ai 35,5 già spostati da tempo su questa “piattaforma” di finanziamento. Restano altri 16,8 milioni che invece sono stati inseriti nel Piano operativo complementare che però, se non fosse stata avviata in maniera concreta l’opera entro il 2023, anche questi, sarebbero stati “congelati” fino alla prossima programmazione. In pratica il frazionamento in due parti della demolizione, badando ad arrivare alla conclusione della prima tranche entro il 31 dicembre prossimo, ha in realtà salvato l’immediata disponibilità di metà del finanziamento, oltre 35 milioni di euro.

