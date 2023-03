Viabilità tra Milazzo e Barcellona: da giovedì chiuso il ponte Mela

Quello che si temeva è accaduto. Il Ponte Mela che collega le città di Milazzo e Barcellona sarà chiuso al traffico. A partire da giovedì a… tempo indeterminato. L’ufficializzazione è giunta questo pomeriggio attraverso una breve nota diffusa dalla III Direzione “Viabilità Metropolitana” che comunica “che da domani, 30 marzo fino alla fine dei lavori, il tratto di strada provinciale dal Km. 0+550 al km. 0+650, rimarrà chiuso al transito veicolare. Questo per consentire i lavori di consolidamento e ricostruzione dell’impalcato del Ponte sul Torrente Mela. Unico percorso consigliato la strada statale 113, in entrambe le direzioni”.

Tra due giorni dunque sarà caos per coloro che transitano abitualmente in quel tratto di strada, punto di collegamento tra Barcellona e Milazzo. E, visto il breve preavviso, molti saranno coloro che si troveranno di fronte il ponte chiuso. Da più parti si erano cercate soluzioni alternative, che non penalizzassero gli automobilisti e le attività, soprattutto turistiche, visto l’avvicinarsi della stagione balneare, che insistono in quel tratto ma la riunione tenutasi oggi, cui era affidato il destino del ponte di Calderà, ha dato un esito diverso da quello sperato.

Nessuna strada alternativa, parallela al ponte né una gestione della viabilità che rimanesse alternata come lo è adesso, che consentisse comunque lo svolgimento di lavori che, a quanto pare sono urgenti. Un anno la durata dei lavori paventata, e anche questo ha suscitato non poche polemiche e resistenze vista la brevità del tratto interessato.

Da domani dunque, a chi dovrà raggiungere Barcellona non resterà che percorrere l’autostrada oppure la nazionale, idem per chi invece dovrà raggiungere Milazzo.

© Riproduzione riservata