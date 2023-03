Messina, furto a colpi di mazza in un bar del centro: al vaglio le telecamere

Inquietante danneggiamento all’interno del bar Marylin. Nella notte tra lunedì e martedì, ignoti hanno mandato in frantumi – a quanto pare utilizzando una mazza – la vetrina del locale di via Santa Cecilia, per poi penetrare all’interno e compiere altre razzie. A dare l’allarme alle forze dell’ordine sono stati, ieri mattina, i gestori del ritrovo del centro cittadino. I malviventi hanno portato via anche denaro contante dal registratore di cassa. Sulla scorribanda indagano i carabinieri di Messina Centro. Al vaglio i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona.

