Da Locri a Messina, sbarca a Ganzirri la statua della Madonna di Polsi

Per la prima volta la statua della Madonna della Montagna del celebre santuario calabrese di Polsi giungerà a Ganzirri. Il simulacro sarà accolto in piazza, domani alle 18, per giungere in processione fino alla chiesa parrocchiale di San Nicola dove, alle 19, si svolgerà una solenne concelebrazione presieduta dall’arcivescovo mons. Giovanni Accolla. Questa straordinaria visita è stata organizzata dalla Parrocchia di Ganzirri, presieduta da padre Antonello Angemi, in sinergia con la locale Confraternita di Maria SS. della Montagna, guidata dal governatore Domenico Caristi, e dal Santuario di San Luca della Diocesi di Locri Gerace. La settecentesca statua rimarrà nel villaggio marinaro per tre giorni e ripartirà per la Calabria sabato 1 aprile dopo la messa delle 9, presieduta dal vescovo ausiliare, mons. Cesare Di Pietro. In questi giorni di permanenza si svolgeranno varie attività e momenti di preghiera oltre alla visita degli studenti delle scuole del villaggio. La celebrazione eucaristica delle 19 sarà presieduta giovedì da padre Enrico Mortillaro e venerdì da padre Bartolo Saltalamacchia.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata