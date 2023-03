Taormina, il Comune stringe i tempi per il nuovo asilo nido

Il Comune di Taormina stringe i tempi per approdare alla fase attuativa dell'iter per i lavori di costruzione di un nuovo asilo nido a Taormina, nella zona di via Leonardo da Vinci. È stata formalizzata nelle scorse ore l’apposita determina per l’affidamento dell’incarico di redazione di tutti gli adempimenti, per la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione del Pnrr. Dal Piano nazionale di ripresa e resilienza il Comune di Taormina ha già ottenuto un apposito finanziamento per questo intervento da Un milione 611 mila 549 euro, relativo a “nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia”.

Si è inteso procedere tramite il Mepa, il mercato elettronico della pubblica amministrazione e tra i fornitori del servizio è stato individuato l'arch. Alessandro Costa, “tecnico che possiede i requisiti richiesti e che ha maturato un’esperienza nella progettazione di scuole ed asili”.

Gli interventi riguarderanno un vasto complesso in contrada Chiusa, in un terreno di proprietà del Comune di Taormina sinora mai utilizzato, in prossimità della via Leonardo da Vinci. L’iniziativa si svilupperà in un'area di 700 mq coperti e di 800 mq di area esterna dedicata ai giochi. I lavori potrebbero scattare già entro la fine del 2023 o al più tardi nei primi mesi del prossimo anno.

