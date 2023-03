Messina, auto in fiamme vicino la galleria Telegrafo: conducente fugge in tempo

Questo pomeriggio intorno alle ore 17.15 ha preso fuoco un’auto Fiat Stilo nell’autostrada A20 al km 18,300 direzione Messina nei pressi della galleria Telegrafo.

Il rogo si è sviluppato per cause in corso di accertamento. Nessuna ripercussione per la persona che si trovava alla guida, che è riuscita a lasciare il mezzo per tempo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente la squadra antincendio Gsa del Consorzio Autostrade Siciliane, che si trovava nel giro di ronda e, successivamente arrivava anche i Vigili del fuoco e la Polizia stradale e la Sorveglianza Autostrade.

