Matteo Messina Denaro a Messina durante il lockdown: la testimonianza di una coppia

Matteo Messina Denaro avrebbe passato un periodo del lockdown a Messina. L'indiscrezione è stata svelata durante l'ultima puntata di "Non è l’Arena" condotta da Massimo Giletti. La trasmissione ha puntato i riflettori su Laura Bonafede, la maestra che incontrava e si scriveva col boss mentre si nascondeva dalla giustizia. Il caso, sollevato da Non è l’Arena, è ora sul tavolo del Ministero dell’Istruzione. Occhi puntati anche sul passato di Messina Denaro con l’approfondimento sulla storia del piccolo Giuseppe Di Matteo, rapito a 12 anni per ordine del boss e poi disciolto nell’acido; proprio in questi giorni Messina Denaro ha fornito agli inquirenti la sua versione.

Durante la puntata è stata mostrata un'intervista a una coppia che conosceva Matteo Messina Denaro per averlo incontrato a casa di Lorena Lanceri, la donna arrestata assieme al marito Emanuele Bonafede per averne favorito la latitanza. Dalle testimonianze si evidenzia come la donna abbia raccontato ai due che "quell'uomo abitava a Palermo, ma che nel periodo del lockdown se n'era andato a Messina".

