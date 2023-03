Donna colpita da infarto a Lipari, da Trapani arriva un elicottero dell'Aeronautica

In viaggio da Trapani a Lipari, per salvare una donna di 74, A.S., con sindrome coronarica acuta. L'aeronautica militare si è alzata in volo con un elicottero allertata dalla prefettura di Messina su richiesta del direttore del 118, Domenico Runci. L'intervento è stato gestito dalla centrale operativa del 118 di Messina, coordinata da Vittoria Saraceno. I militari sono prima atterrati all'ospedale Papardo di Messina per prelevare il personale sanitario utile per un primo intervento sulla paziente. L'elicottero si è poi diretto verso Lipari dove, dopo le prime cure, la paziente è stata trasportata al Policlinico di Messina. L’attivazione si è resa necessaria perché tutti gli elicotteri della Sicilia non possono volare verso Lipari per le avverse condizioni meteo a differenza degli aeromobili militari, compresi i vigili del fuoco, che non hanno minime meteorologiche da regolamento.

