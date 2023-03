Spadafora, restringimento di carreggiata sulla A20 in entrambe le direzioni per ricostruire un cavalcavia

Nuovo provvedimento disposto dal Cas per garantire l'esecuzione dei lavori di ricostruzione del cavalcavia numero 3, ricadente nel comune di Spadafora dell'autostrada A-20 Messina-Palermo. Il dirigente dell'Area tecnica del Cas, ing. Dario Costantino, ha firmato l'ordinanza che prevede già dalle 7 di domani mattina e fino alle 20 del 6 aprile 2024 la parzializzazione della carreggiata in entrambe le direzioni, in corrispondenza del chilometro 27+940. E ancora, è previsto dalle 10 del 3 aprile 2023 e fino alle 20 del 6 aprile, la chiusura al transito della carreggiata (lato monte in direzione Messina) nel tratto in questione e l'istituzione del doppio senso di circolazione della carreggiata lato valle in direzione Palermo. In quell'arco temporale sarà inoltre chiuso lo svincolo di Rometta in uscita per i veicoli in transito in direzione Messina. A condividere queste nuove disposizioni è stata anche l'amministrazione comunale di Spadafora. I lavori sono eseguiti dal Consorzio A.i.c.o., impresa consorziata "Fratelli Mammana" con sede a Tusa.

